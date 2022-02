"Hizo un gran trabajo": Prensa italiana alabó a Arturo Vidal por su rendimiento contra Liverpool

El chileno Arturo Vidal fue correctamente evaluado por la prensa italiana tras su presentación en la derrota de Inter de Milán por 0-2 ante Liverpool por los octavos de final de la Champions League.

Il Messaggero le puso una nota 6 a la estrella de la selección chilena y expresó: "Bien en defensa, hizo un gran trabajo".

Además, Passione Inter añadió con un 6,5 como calificación: "Había temores sobre cómo reemplazaría a Barella, pero al menos por una noche no se arrepintió de la apuesta. Combinación de concentración y personalidad. Comete pequeños errores, trabaja unos buenos balones y desentraña determinadas situaciones. Hizo lo que se necesita".

La Reppublica también le asignó un 6,5, la misma de Calciomercato: "En los últimos lanzamientos no se había mostrado demasiado en forma, pero el escenario europeo le carga y pone muchas piezas decisivas por el medio".

Sánchez no tuvo una mayor evaluación de la prensa porque ingresó en los 70' y no tuvo mayor protagonismo, salvo algunos pases peligrosos, que no tuvieron resultados.