Insólito: queman árbol podado en homenaje a Arturo Vidal

Hace algunos días un grupo de trabajadores de la empresa Preserva sorprendió podando un árbol con la figura del rostro de Arturo Vidal, en homenaje al futbolista de Colo Colo y la selección chilena.

El árbol en cuestión se encuentra ubicado en el Parque Las Arucas de Talcahuano, y según explicaron quienes idearon el proyecto, tomó cerca de tres años.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Al Aire Libre (@alairelibrecl)

Desconocidos vandalizaron el homenaje

La obra incluía el característico peinado de Arturo Vidal, puesto que el objetivo de los trabajadores era reconocer la importancia del futbolista más ganador en la historia del fútbol chileno.

Sin embargo, este trabajo de años fue vandalizado durante esta jornada, luego de que el árbol fuese conocido a nivel nacional.

En las últimas horas se conoció que desconocidos quemaron el topiario, el cual aún no estaba terminado. Incluso, Guillermo Henríquez, jardinero a cargo de la obra, esperaba que el King viera en persona el homenaje.

¿Cuándo jugará Arturo Vidal nuevamente?

En lo futbolístico, Arturo Vidal avisó que no estará en el debut de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2025 este domingo ante Deportes La Serena. "No llego contra La Serena, pero no porque esté mal. Hay jugadores que están mejor que yo y como el equipo está tan bueno, no voy a arriesgar", dijo el King.