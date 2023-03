"Le pediría su Ferrari chocado": Israel le respondió a Vidal por haberlo llamado "payasito"

El periodista deportivo Mauricio Israel le respondió con todo a Arturo Vidal, quien lo trató de "payasito" tras la victoria de la selección chilena por 3-2 ante Paraguay en el Estadio Monumental.

Vidal lo hizo en defensa de Darío Osorio, sobre quien Israel dijo que había tenido un impasse con el DT Eduardo Berizzo: "No sé cómo se llama este payasito que está en la tele... habló muy mal de Osorio y eso hace mucho daño a un jugador que tiene mucho talento. Dañarlo a él y a su familia".

[Audio] Vidal desmintió indisciplina de Osorio: No sé cómo se llama el payasito de la tele, pero le hizo daño

Israel utilizó su tribuna en el programa Sigueme y Te Sigo de TV + para expresar: "Lo primero que quiero decir es que no se dice 'ginasio' sino que 'gimnasio' y que 'nadien' se dice 'nadie"'.

"Lo que no me explico es porque salió él a hablar de esto. Porque este desmentido no lo hizo el agente de este muchacho, la U, la ANFP o la selección. Yo sé cuál es la razón por qué salió a hacer eso. Es más que payasito, él salió de Melame... El va con un recado super claro y no es para mí, me usa para ese recado", siguió.

Para el periodista, "Vidal le hace el juego a su representante, porque aquí hay una guerra de representantes. El representante de este chico (Osorio) no es (Fernando) Felicevich, pero lo quiere para poder tener preponderancia y para poder venderlo él, porque es el negocio que hace. Entonces manda a Vidal defender a Osorio públicamente".

"Más que molestarme que me diga 'payasito de la tele', es que me ningunee y que diga que no me conoce y que ni sabe cómo me llamo. Él sabe perfectamente cómo me llamo y no es primera vez que tenemos un desencuentro", añadió.

"Le pediría que me prestara su 'cresta' roja y capaz que también su Ferrari rojo chocado por curado para que pueda hacer un completo show de payaso... No estoy picado, quiero completar el traje de payaso", cerró.