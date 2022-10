Modelo de OnlyFans afirmó que tuvo una aventura con Arturo Vidal

La ex "Miss BumBum", la brasileña Suzy Cortez, aseguró que tuvo una aventura con el futbolista chileno Arturo Vidal, cuando éste se encontraba jugando en FC Barcelona, de acuerdo a un artículo publicado en el medio UOL Esporte.

Según afirmó la actual modelo de OnlyFans, vivió un "amorío" con el actual jugador de Flamengo entre los años 2018 y 2020, el cual no le trajo inconvenientes al volante porque su pareja no le exigía fidelidad.

"Fue en ese periodo cuando el volante se separó de Marité Matus y empezó un romance con la fisicoculturista e influencer Sonia Isaza", recordó UOL Esporte.

"Su nueva pareja no cambió los supuestos antiguos hábitos del jugador. La diferencia es que, a pesar de no estar en una relación oficialmente abierta, ella no ve ningún tipo de problema en este tipo de comportamiento", señala el artículo.

Cortez es una apasionada por el fútbol y tiene al menos cinco tatuajes de Lionel Messi y siempre ha dicho que no se involucra con futbolistas, pero al parecer con Vidal hizo una excepción.