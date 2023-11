Vidal luego del golazo de Garnacho: No entendí por qué celebró como Cristiano

El volante nacional Arturo Vidal habló sobre el magnífico gol que marcó el argentino Alejandro Garnacho en el 3-0 de Manchester United sobre Everton, por la Premier League, y además de elogiar su definición, criticó el festejo.

Para el "King", fue un "terrible, terrible golazo", según sostuvo en su canal de Twitch, donde se mostró contrario a que celebrara al estilo del portugués Cristiano Ronaldo.

"Lo único malo o lo que no entendí es por qué celebra como Cristiano. No entiendo por qué no celebra y se hace su chapa", indicó.

"Está bien que sea su ídolo, pero tiene que hacer su nombre. El es un jugador ya grande. Tiene que hacer su nombre para no quedar siempre en la sombra", cerró Vidal.