Vidal reveló conversación con Damián Pizarro sobre su mal momento: "Le falta confianza"

La selección Sub 20 de Chile, dirigida por Nicolás Córdova, sigue sin mejorar y sufrió una nueva derrota ante Colombia en un partido donde el equipo mostró uno de sus peores rendimientos en lo que va del torneo.

La participación de Chile en el Sudamericano ha sido tan decepcionante que Damián Pizarro, uno de los jugadores llamados a ser referente y figura del equipo, está pasando por uno de sus peores momentos. Esto se evidenció luego del partido contra Uruguay, cuando, tras el pitazo final, Pizarro rompió en llanto y tuvo que ser consolado por sus compañeros.

Este difícil momento de Damián está relacionado con las críticas por su bajo rendimiento en el Sudamericano Sub 20, lo que llevó a una leyenda del fútbol chileno a opinar sobre su situación.

Arturo Vidal, histórico de la Generación Dorada, comenta sobre Damián Pizarro

El "King" Arturo Vidal, quien estaba realizando una transmisión en vivo mientras seguía el partido entre Chile y Colombia, dedicó unas palabras de aliento a Pizarro: "¡Hazte fuerte, Damián! Eso lo ha perdido Damián", comentó el mediocampista durante su streaming. Y añadió: "Damián está bien, muy bien preparado, le falta confianza".

Vidal también reveló que ha conversado con el delantero de La Roja durante el torneo para ofrecerle su apoyo: "Ahora se ha visto mal, no sé qué le pasa. Hablamos y lo estuve ayudando, se irá soltando". Al respecto, Pizarro le confesó: "Me dijo que no tiene confianza".

Próximo partido de La Roja en el Sudamericano Sub 20

La última fecha del Hexagonal final será el domingo 16 de febrero, cuando Chile se enfrentará a Brasil en el Estadio José Antonio Anzoátegui, en Puerto La Cruz.