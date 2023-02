Vidal se disculpó por su comportamiento en Flamengo: A veces mi temperamento me gana

La estrella del fútbol chileno Arturo Vidal se disculpó por su comportamiento en el duelo de Flamengo, ayer miércoles, cuando mostró su ofuscación al no ingresar en la victoria por 1-0 ante Boavista en el Campeonato Carioca.

"Primero que todo, quiero pedir disculpa por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego... Debo aclarar que siempre me ha gustado participar del juego, ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que aveces mi temperamento me gana".

Vidal, además, ha hecho noticia en los últimos días en redes sociales, al deslizar un posible regreso a Colo Colo, pero después asegurando que quiere estar "siempre" en el "Mengao", lo que ha generado división en los hinchas.

