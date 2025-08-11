Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Chilenos en el exterior

Brayan Cortés tendrá un GRAN PREMIO tras brillar en Peñarol

El portero chileno tuvo una muy buena actuación en el clásico ante Nacional.

Foto: Photosport Brayan Cortés tendrá un GRAN PREMIO tras brillar en Peñarol
Sebastián Díaz Iturrieta
Brayan Cortés vivirá un nuevo desafío en su carrera internacional. Tras brillar en su debut con Peñarol en la goleada sobre Nacional, el arquero chileno será titular este martes ante Racing Club, en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El choque se disputará en Montevideo y marcará su estreno internacional defendiendo el arco del conjunto uruguayo.

🧤 ¿Cómo llega Brayan Cortés a este partido?

El iquiqueño tuvo un arranque soñado en Peñarol, destacando en el clásico ante Nacional. Su rendimiento convenció al técnico para darle la titularidad en el duelo copero frente a Racing.

📊 ¿Qué dice su historial contra Racing Club?

Según Ovación, Cortés tiene un saldo negativo ante el cuadro argentino: en dos partidos recibió cinco goles. En la fase de grupos de esta misma Copa Libertadores, igualó 1-1 en Chile y cayó 4-0 en Avellaneda.

🇨🇱 ¿Qué conexión tiene con Gabriel Arias?

El medio uruguayo recordó que Cortés y Arias han competido por el arco de la selección chilena. Además, se enfrentaron en los duelos de fase de grupos, donde el portero de Racing salió mejor parado.

Imagen foto_00000001
Sólo buenas referencia a Cortés en Peñarol. Photosport

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol?

El próximo duelo de Peñarol será en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

⚔️ Rival: Racing de Avellaneda
📅 Fecha: Martes 12 de agosto
🕕 Hora: 20:30
🏟️ Estadio: Campeón del Siglo

📲 ¿Dónde saber más de los futbolistas chilenos?

En Al Aire Libre encontrarás todas las novedades de los chilenos en el exterior.

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
