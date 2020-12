Claudio Santis, el arquero chileno que jugará un partido oficial en Navidad

El arquero nacional Claudio Santis, que milita en Club Atlético Palmaflor de la Primera División de Bolivia conversó este jueves con Al Aire Libre en Cooperativa sobre el partido que tendrá este viernes ante Always Ready, en una jornada inusual por tratarse de Navidad.

"Es novedoso jugar en Navidad. Me lo tomo con tranquilidad. Uno debe estar presto y dispuesto para la fecha que le toque competir, es nuestro trabajo y se debe cumplir. No me complica, la verdad tenemos un calendario muy apretado en el que estamos jugando cada tres días. Desde que se reanudó el torneo estas 14 fechas que quedaban del torneo de Apertura las estamos jugando casi en un mes", comentó.

"En año nuevo también vamos a tener que jugar, pero la verdad es que es entretenido. Practicamos en la mañana, el profesor dio la tarde libre para que los jugadores pasen Navidad con sus familias y mañana nos juntamos temprano en el aeropuerto para viajar a jugar", agregó el ex Universidad Católica.

Sobre su experiencia en el fútbol boliviano, aseguró que "fue bastante buena, la adaptación fue bastante rápida. Pudimos volver a competir recién en diciembre, ha sido fuerte, pero la verdad es la adaptación ha sido bastante buena y sin duda me ha servido para crecimiento profesional. El fútbol boliviano es bastante fuerte y terminando la temporada sacaremos las conclusiones tanto grupales como personales y veremos lo que pasa más adelante".