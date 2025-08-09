DT de Peñarol defiende a Brayan Cortés tras brillante debut en clásico

Brayan Cortés vivió un estreno soñado con Peñarol al ser figura en la victoria 3-0 sobre Nacional en el clásico uruguayo. Su actuación, llena de seguridad y jerarquía, fue respaldada por el técnico Diego Aguirre, quien reveló que su decisión de hacerlo debutar en el partido más importante del país estaba tomada desde antes de su llegada.

🧤 ¿Por qué Diego Aguirre decidió el debut de Cortés en el clásico?

El DT explicó que, desde que el arquero llegó a Uruguay, tenía claro que sería titular. "Estaba entrenando normalmente y con muchos minutos de fútbol en el año. Todo tiene riesgo, pero yo estaba convencido de que iba a atajar hoy", comentó Aguirre.

💬 ¿Cómo respondió el técnico a las críticas por la titularidad del chileno?

Aguirre sostuvo que la polémica en la prensa uruguaya fue exagerada. "Traes a un jugador de selección, que estuvo siete años en Colo Colo. Que jugara me parecía lógico", afirmó, descartando que fuera una apuesta arriesgada.

⚽ ¿Qué destacó Aguirre del rendimiento de Cortés?

El entrenador valoró la madurez y seguridad del meta chileno. "Transmitió jerarquía desde el primer minuto. Sé que mucha gente esperaba un error para criticar, pero no pasó", dijo, cerrando cualquier debate sobre su elección.

Cortés y su gran debut en Uruguay. Photosport

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol?

El próximo duelo de Peñarol será en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

⚔️ Rival: Racing de Avellaneda

📅 Fecha: Martes 12 de agosto

🕕 Hora: 20:30

🏟️ Estadio: Campeón del Siglo

📲 ¿Dónde saber más de los futbolistas chilenos?

