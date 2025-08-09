Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Chilenos en el exterior

DT de Peñarol defiende a Brayan Cortés tras brillante debut en clásico

Diego Aguirre elogió el rendimiento del arquero chileno en la goleada 3-0 sobre Nacional y aseguró que su titularidad nunca estuvo en duda.

Foto: Photosport DT de Peñarol defiende a Brayan Cortés tras brillante debut en clásico
Sebastián Díaz Iturrieta
Brayan Cortés vivió un estreno soñado con Peñarol al ser figura en la victoria 3-0 sobre Nacional en el clásico uruguayo. Su actuación, llena de seguridad y jerarquía, fue respaldada por el técnico Diego Aguirre, quien reveló que su decisión de hacerlo debutar en el partido más importante del país estaba tomada desde antes de su llegada.

🧤 ¿Por qué Diego Aguirre decidió el debut de Cortés en el clásico?

El DT explicó que, desde que el arquero llegó a Uruguay, tenía claro que sería titular. "Estaba entrenando normalmente y con muchos minutos de fútbol en el año. Todo tiene riesgo, pero yo estaba convencido de que iba a atajar hoy", comentó Aguirre.

💬 ¿Cómo respondió el técnico a las críticas por la titularidad del chileno?

Aguirre sostuvo que la polémica en la prensa uruguaya fue exagerada. "Traes a un jugador de selección, que estuvo siete años en Colo Colo. Que jugara me parecía lógico", afirmó, descartando que fuera una apuesta arriesgada.

⚽ ¿Qué destacó Aguirre del rendimiento de Cortés?

El entrenador valoró la madurez y seguridad del meta chileno. "Transmitió jerarquía desde el primer minuto. Sé que mucha gente esperaba un error para criticar, pero no pasó", dijo, cerrando cualquier debate sobre su elección.

Imagen foto_00000002
Cortés y su gran debut en Uruguay. Photosport

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar Peñarol?

El próximo duelo de Peñarol será en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

⚔️ Rival: Racing de Avellaneda
📅 Fecha: Martes 12 de agosto
🕕 Hora: 20:30
🏟️ Estadio: Campeón del Siglo

📲 ¿Dónde saber más de los futbolistas chilenos?

En Al Aire Libre encontrarás todas las novedades de los chilenos en el exterior.

Temas #Deportes #Fútbol #Chilenos en el exterior

Sebastián Díaz Iturrieta

Es un periodista oriundo de San Felipe. Iniciado en el mundo universitario en Pedagogía en Castellano, para luego intentar moverse en el Periodismo. Desde eso, han pasado más de 15 años. Su recorrido laboral incluye a; Radio Cooperativa, CDF, TNT Sports y Canal 13, además de prestación de servicios para Chilevisión y CNN Chile.
