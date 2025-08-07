El arranque menos pensado de Cortés en Peñarol: un castigo que remueve todo

🌪️ Una llegada entre sombras para el exarquero de Colo Colo

Brayan Cortés soñaba con un nuevo comienzo en el extranjero. Pero en lugar de vítores, lo recibió un vendaval. A pocos días de haber llegado a Montevideo, el arquero chileno se vio envuelto —sin buscarlo— en una turbulencia institucional que sacude a Peñarol justo antes del clásico contra Nacional.

El club aurinegro, reciente campeón del Torneo Intermedio, apeló una sanción impuesta por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tras los incidentes ocurridos en aquella final. Pero el intento fue en vano. La Comisión de Apelaciones mantuvo el castigo: dos partidos sin público en el Campeón del Siglo y una multa de más de cinco millones de pesos chilenos.

¿Lo más impactante? Uno de esos partidos a puertas cerradas será precisamente el duelo frente a Nacional, el sábado a las 15:00 horas por la segunda fecha del Clausura, en que podría debutar el exColo-Colo.

🧤 ¿Brayan Cortés será titular en el clásico Peñarol vs Nacional?

La pregunta que todos se hacen en Uruguay: ¿será titular el chileno? Por ahora, el panorama no es claro. Según el diario Ovación, el técnico Diego Aguirre mantendría a Martín Campaña en el arco. El experimentado portero fue figura en el título del Intermedio y también brilló ante Progreso (2-1) el pasado viernes.

“El arco es de Campaña”, señaló el medio, aunque dejó abierta la posibilidad para un cambio pronto: “Con la llegada de Cortés, se especula con su ingreso en el corto plazo, aunque no ha jugado en meses”.

Incluso Federico Elduayen, ex arquero y actual preparador de arqueros en O’Higgins, opinó sobre el dilema:

“Cortés viene sin ritmo competitivo. Yo pondría a Campaña ante Nacional, y a Cortés contra Racing en la Libertadores”.

🧤 Brayan 🇨🇱 en Los Aromos ✍️ pic.twitter.com/KozD0a10WH — PEÑAROL (@OficialCAP) August 4, 2025

🔜 ¿Peñarol guarda a Cortés para la Libertadores?

El martes 12 de agosto, a las 20:30 hs de Chile, Peñarol recibirá a Racing por los Octavos de Final de la Copa Libertadores, un escenario ideal para que Cortés debute con los aurinegros. ¿Será ese el partido donde el arquero de La Roja vuelva a vestirse de figura?

Lo cierto es que en apenas unos días, Brayan Cortés pasó de ser refuerzo estelar a protagonista de una historia inesperada. El tiempo dirá si este turbulento inicio es solo eso… o una señal de lo que vendrá.

❓¿Por qué recibió una sanción Peñarol antes del clásico vs Nacional?

Por incidentes ocurridos en la final del Torneo Intermedio frente a Nacional. La AUF decidió mantener el castigo pese a la apelación.

❓¿Qué partidos jugará Peñarol sin público tras el castigo?

El primero es el clásico contra Nacional. El segundo será la visita del equipo de Diego Aguirre al Campeones Olímpicos para medir fuerzas contra Boston River.

❓¿Qué tipo de multa económica recibió Peñarol?

Más de cinco millones de pesos chilenos según lo determinado por la AUF.

❓¿Cuándo debuta Brayan Cortés con Peñarol?

Su debut podría postergarse: Campaña sería titular ante Nacional. Podría tener su primera vez en la Copa Libertadores ante Racing.

❓¿Cuándo juega Peñarol vs Racing por Libertadores?

El partido de ida por los octavos de final está programado para el martes 12 de agosto a las 20:30 horas.

📣 En Al Aire Libre seguimos de cerca el presente de los chilenos en el extranjero. Y lo de Brayan Cortés recién empieza…