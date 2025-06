El chef chileno que está a punto de romper un récord en el fútbol de Australia

Si hablamos de futbolistas chilenos exitosos en el fútbol internacional, necesariamente debemos mencionar a Emanuel Ponce: El delantero lleva siete temporadas en Australia y está a punto de llegar a la histórica cifra de 100 goles.

Todo esto mientras también se desempeña de forma brillante como chef, pasión que ha ido desarrollando con el tiempo, y a la que también le dedica gran parte de sus días.

Todo esto y más, nos contó en diálogo con nuestro sitio Al Aire Libre.

Emanuel Ponce y su opción de llegar a los 100 goles en Australia

Emanuel Ponce se encontró con esta noticia al comenzar la temporada: "Esta temporada mi entrenador me dijo: "Manny (como lo apodan), ¿sabías que estás a solo 9 goles de llegar a los 100 en la National Premier League?" Y no solo eso, también podría ser el primer jugador sudamericano en lograrlo. Fue como una inyección de motivación y un impulso extra para seguir dejando huella en Australia".

Los 91 goles de Emanuel Ponce en Australia:

Club Marconi -. 5 goles

Macarthur Rum - 8 goles

Parramatta - 6 goles

Dulwich Hill FC - 9 goles

Hawkesbury City - 13 goles

Queanbeyan City - 4 goles

Fairfield Bull - 33 goles

Riverside Olimpic - 10 goles

Kingborough Lions United - 3 goles

La otra pasión de Emanuel Ponce: Trabaja como chef

Este gran rendimiento lo tiene pese a tener días muy intensos, dado que además de ser futbolista se desempeña como chef: "Mis días son bastante intensos. A las 6:00 am entreno en el gimnasio con el preparador físico del club, y a las 8:00 am ya estoy trabajando como chef hasta las 3:30 pm, para luego irme a entrenar con mi equipo a las 6:30 pm. Eso de lunes a jueves. Los viernes descanso y los sábados juego. Ya me adapté muy bien a esta rutina. Amo lo que hago, en mis dos profesiones".

"Para postular a la residencia australiana necesitaba estudiar una profesión, y fue la gastronomía la que más me llamó la atención. Además, tengo un hijo, (Matteo Ponce-Pereira) , y de esta forma también busco ser un ejemplo para él: demostrarle que el deporte y los estudios siempre deben ir de la mano", continuó.

Emanuel Ponce: Su vuelta larga en Australia y su posible vuelta a Chile

Puede que a muchos no les suene el nombre de Emanuel, pero él ya hizo parte de su camino en Chile: "Hice todas mis divisiones inferiores en Santiago Morning, donde tuve la oportunidad de debutar en el primer equipo con tan solo 16-17 años. Ahí comenzó mi carrera como futbolista profesional. Luego fui enviado a préstamo a San José de Oruro, en la Primera División de Bolivia. Después regresé a Chile y me llegó una oferta del Club Marconi para venir a Australia. Ya llevo 7 años en este hermoso país".

"Esta temporada 2025, gracias a Dios, ha sido muy buena tanto en lo personal como en lo grupal. Estoy muy contento con cómo se están dando las cosas. Kingborough Lions ha crecido mucho esta temporada; son un equipo muy profesional y eso se refleja en los resultados. Vamos sumando puntos con el objetivo claro de meternos entre los tres primeros del campeonato", añadió.

Ya con su gran trayectoria, hay algunos elencos que lo están tentando para volver: "Últimamente, ya se comunicaron conmigo dos equipos de Chile interesados en que vuelva. Me entusiasma mucho la idea de terminar bien esta temporada acá y, si Dios quiere, volver a jugar en mi país. Si no se da, igual estoy feliz de seguir por aquí, donde también me siento muy bien".

La Selección Chilena no es un episodio cerrado para Emanuel Ponce

Su lejanía con el país, lo ha tenido lejos de la Selección Chilena, pero no es un sueño cerrado para Emanuel Ponce: "Todo jugador sueña con vestir la camiseta de su selección. Sé que es difícil, pero no imposible. En mi caso, fui convocado a la Sub-18 cuando estaba en Santiago Morning, junto a otros compañeros del club. Siempre es un orgullo representar a tu país".