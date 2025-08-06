Gonzalo Tapia fue responsable de la eliminación de Sao Paulo en la Copa de Brasil, luego de perder ante Ahletico Paranaense en una llave de ida y vuelta.

El error de Gonzalo Tapia que condenó a Sao Paulo

Gonzalo Tapia tuvo una noche para el olvido en la Copa de Brasil. El chileno ingresó al minuto 82 en el duelo de vuelta entre Sao Paulo y Athletico Paranaense, cuando su equipo buscaba desesperadamente el gol que los mantuviera vivos.

El partido terminó 1-0 para el Furacão con gol de Esquivel, igualando la serie 2-2 y llevando todo a los penales. Ahí comenzó la pesadilla para el ex Universidad Católica.

En la tanda decisiva, Tapia fue el segundo ejecutante del Sao Paulo. El chileno cobró suave y sin fuerza hacia el palo derecho, pero el arquero Santos adivinó la intención y atajó sin problemas. Una definición que le costó cara al Tricolor.

😤 ¿Cómo reaccionó la prensa brasileña con Gonzalo Tapia?

Los medios locales no tuvieron piedad con el atacante nacional. Ge Globo le puso una nota de 4.0, mientras que los hinchas lo calificaron con apenas 1.1 en el mismo portal.

"Entró para darle un impulso al equipo al final, pero no tuvo grandes ocasiones y, en la tanda de penaltis, fue detenido por el portero Santos", escribieron sin contemplación.

El portal Avante Meu Tricolor tampoco lo salvó, dándole un 4.5 y comentando: "Entró como suplente en los últimos minutos del partido para sustituir a Luciano. Lanzó el segundo penalti y tuvo una mala actuación".

