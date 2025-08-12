Marcelino Núñez marca golazo en Inglaterra y enciende ilusión en La Roja

Marcelino Núñez comenzó la temporada europea con el pie derecho. El mediocampista formado en Universidad Católica, pieza clave en Norwich City, anotó un golazo en la victoria ante Watford por la EFL Cup de Inglaterra.

El jugador que se mantiene firme en la titularidad pese a rumores de una posible salida, quiere consolidarse en la Championship y liderar el regreso de su equipo a la Premier League. Su inicio promete, y La Roja ya toma nota de su rendimiento.

Instagram Norwich City.

⚽ ¿Cómo fue el gol de Marcelino Núñez en la EFL Cup?

Fue en el minuto 24 del primer tiempo cuando Núñez sorprendió con un potente remate desde media distancia. El disparo llevaba fuerza y dirección, pero el arquero noruego Egil Selvik no logró contenerlo y el balón terminó en el fondo de la red para el 2-0 parcial.

En solo dos partidos oficiales de la temporada, el volante ya suma un gol y busca superar los seis tantos que marcó en la campaña pasada.

Mira el gol de Marcelino Núñez al Watford:

🇨🇱 ¿Qué significa este gol para la Selección Chilena?

Para La Roja, el gran arranque de Núñez es una buena señal. En un momento de recambio, su liderazgo y protagonismo en Inglaterra pueden convertirlo en una de las figuras del próximo proceso clasificatorio.

Además, el hecho de que se mantenga en un fútbol competitivo en Europa le da ventaja frente a otros mediocampistas nacionales.