Marcelino Núñez vuelve a ser tentado en Europa para dejar Norwich City

El mercado de fichajes también se mueve en Europa y con un chileno como protagonista, ya que Marcelino Núñez vuelve a contar con oportunidades para seguir su carrera fuera de Inglaterra.

Núñez ha estado participando de la pretemporada de Norwich City, su club desde 2022 y con el que debe afrontar una nueva campaña en la Championship, la segunda división del fútbol inglés.

Pero en medio de su puesta a punto con Norwich, al futbolista chileno se le abre una ventana para cambiar de aires en el viejo continente, más exactamente desde el fútbol turco.

⚽ Desde Turquía inician las gestiones para el fichaje de Marcelino Núñez

Con miras a la temporada 2025-26, Marcelino Núñez entró en el radar del Trabzonspor, uno de los clubes de renombre del fútbol de Turquía solo por detrás de Galatasaray, Besiktas y Fenerbahce.

De acuerdo al portal turco Fotomac, el Trabzonspor ya habría iniciado las negociaciones con Norwich por el formado en Universidad Católica, a quien ya habían sondeado durante la pasada temporada.

Otro factor que facilita este escenario es que Núñez actualmente cumple su último año de contrato en el cuadro Canario, por lo que su salida es bastante más probable que en mercados anteriores.

✍️ ¿Qué contrato tiene Marcelino Núñez en Norwich?

El contrato de Marcelino Núñez en Norwich City culmina el próximo 30 de junio de 2026, por lo que ya le resta menos de un año vinculado al club inglés.

💰 ¿Cuál es el valor de mercado de Marcelino Núñez?

Según indica el portal especializado Transfermarkt, el valor de mercado de Marcelino es de 6 millones de euros.

📊 Los números de Marcelino Núñez en Norwich City

🏟️ 201 partidos jugados

⚽ 25 goles

✅ 22 asistencias

⏰ 12.755' minutos jugados