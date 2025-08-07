Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Marcelo Morales vuelve a brillar: Debut soñado en Estados Unidos

Marcelo Morales jugó su primer partido como profesional tras su salida de U de Chile.

Foto: Photosport Marcelo Morales vuelve a brillar: Debut soñado en Estados Unidos
Luís Felipe Labrín
Llévatelo:

Después de nueve meses sin pisar una cancha de fútbol profesional, Marcelo Morales finalmente debutó con New York Red Bulls en la Leagues Cup y se las ingenió para dejar su marca.

⚽ ¿Cómo fue el esperado debut de Marcelo Morales?

El lateral izquierdo nacional tuvo su estreno oficial con New York Red Bulls ante FC Juárez en la Leagues Cup. Pese a que inicialmente no estaba considerado para este torneo binacional, el técnico alemán Sandro Schwarz decidió darle la oportunidad al chileno como titular por la banda izquierda.

Morales mostró el despliegue y la técnica que lo catapultaron en Universidad de Chile. Su mejor momento llegó recién iniciado el segundo tiempo, cuando un preciso centro por la derecha del "Shelo" encontró la cabeza de Dylan Nealis para abrir el marcador, entregando su primera asistencia.

Aunque New York Red Bulls mantuvo la ventaja hasta el minuto 87, el colombiano Óscar Estupiñán puso la igualdad que mandó el encuentro a los penales. En esa instancia, Morales volvió a aparecer con un fuerte y rasante remate al centro del arco mexicano, colaborando con el triunfo por 5-3.

Sin embargo, esta victoria no sirvió de nada, ya que ambos equipos quedaron eliminados de la Leagues Cup. El nacional completó los 90 minutos en su regreso al fútbol profesional tras superar una rebelde lesión en la rodilla.

📅 ¿Cuándo vuelve a jugar el equipo de Marcelo Morales?

Con esta primera oportunidad recibida, se espera que Marcelo Morales pueda sumar minutos en la MLS. Su próximo desafío será este domingo 10 de agosto, cuando New York Red Bulls reciba en Nueva Jersey al Real Salt Lake del también nacional Pablo Ruiz.

🏆 ¿Dónde seguir la aventura de Marcelo Morales en la MLS?

Para seguir la carrera de Marcelo Morales en Estados Unidos, mantente conectado con Al Aire Libre.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
