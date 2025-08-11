"Quería venir...": El gesto que enamoró a Peñarol y selló la llegada de Brayan Cortés

El sueño de Brayan Cortés se hizo realidad el pasado domingo, cuando debutó oficialmente con la camiseta de Peñarol en el triunfo por 3-0 sobre Nacional en el clásico uruguayo. El exportero de Colo Colo fue desde la partida, en un acto de confianza del entrenador Diego Aguirre, quien se la jugó por él en uno de los partidos más importantes del fútbol charrúa.

El ‘Indio’ respondió dejando su portería en cero. Por ello, el estratega del Manya confirmó que el oriundo de Iquique se parará bajo los tres palos frente a Racing por los octavos de final de la Copa Libertadores.

En la escuadra carbonera están encantados con Cortés, quien según reveló el dirigente del club, Evaristo González, hizo un gran esfuerzo para cumplir su anhelo de jugar en el extranjero.

🎯 ¿Qué dijo el dirigente Evaristo González sobre la negociación?

Evaristo González, dirigente de Peñarol, reveló los detalles internos de la negociación y el compromiso mostrado por Brayan Cortés. El directivo confesó haber estado "muy nervioso" por cerrar el acuerdo tan cerca del inicio del campeonato uruguayo.

“Se portó muy bien, quería venir al club y eso se ve porque terminó relegando una parte muy grande de su sueldo para fichar con nosotros”, aseguró en conversación con La Tercera.

💰 ¿Cuánto dinero sacrificó Brayan Cortés para llegar a Peñarol?

Si bien el directivo no reveló cuánto ganará Brayan Cortés mensualmente, en La Tercera aseguraron que el guardameta pasó de recibir 60 mil dólares en Colo Colo, a 30 mil de la divisa norteamericana en Peñarol.

🤝 ¿Cómo se negoció el traspaso entre Colo Colo y Peñarol?

La negociación se extendió por dos semanas hasta el viernes 1 de agosto cuando ambos clubes llegaron a un acuerdo. Peñarol consiguió una cesión de seis meses con cargo, más una opción de compra de 1,25 millones de dólares por el arquero chileno.

⚽ ¿Cómo fue el debut de Brayan Cortés en el clásico uruguayo?

Brayan Cortés tuvo un debut soñado en Peñarol, siendo titular en la goleada 3-0 sobre Nacional en el clásico de Uruguay. Con solo una semana en el club, Diego Aguirre decidió confiar en él para el partido más trascendental del país.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Brayan Cortés?

