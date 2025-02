Seguirá en Italia: Udinese encontró club para el préstamo de Damián Pizarro

Desde su llegada al Udinese, Damián Pizarro no ha logrado convencer al entrenador del primer equipo Kosta Runjaic, el cual lo tiene relegado del plantel que compite la Serie A y lo mantiene al márgen con la serie menor del club.

Es por ello que el equipo ha decidido enviar a préstamo al atacante nacional, pero están contra las cuerdas, ya que hoy es el último día de mercado en Europa. Es por ello que la directiva del club ha gestionado la salida de Pizarro, y encontró a un interesado en la Serie B de Italia.

Udinese deja salir a Damián Pizarro a la Serie B de Italia

Según señala el medio Tuttoudinese, la directiva estaría dando pasos agigantados para que Damián Pizarro se convierta en nuevo refuerzo del Reggiana, equipo que actualmente milita en la Serie B. El posible nuevo club del chileno se encuentra en la duodécima posición de la competencia sin chances de ascender.

Además, el Reggiana no ha sido el único equipo en tener en la mira al ex delantero de Colo Colo, ya que el Sassuolo, que también está en la Serie B pero se encuentra primero en la tabla, tuvo acercamientos con el Udinese para contar con los servicios del atacante nacional, los cuales no llegaron a puerto.