Víctor Dávila vive un calvario en México: ahora los hinchas del América le ponen la lápida

El chileno Víctor Dávila no está teniendo unos meses tranquilos en el Club América y así quedó en evidencia este fin de semana, en el duelo ante Querétaro.

Felipe Rojas Davidson
El fútbol mexicano ha ido tomando mayor exigencia en los últimos años y sobre todo en un club como el América, algo que lo ha podido vivir en carne propia el delantero chileno Victor Dávila este 2025. 

Dávila llegó al América en septiembre de 2024 con cartel de figura desde el CSKA Moscú, pero los últimos meses del otrora seleccionado nacional han estado lejísimos de cumplir con las expectativas en el conjunto de las Águilas. 

Ya con un cuestionado rendimiento en los últimos partidos del América, ahora Dávila sufrió un hostil momento en el duelo que su equipo jugó este fin de semana ante el Querétaro por la liga mexicana. 

😒 Pifiadera monumental para Dávila de los hinchas del América

Al ya opaco momento que arrastra en América ante la poca consideración de parte del técnico André Jardine, se sumó otro episodio bien desagradable para Dávila con el club crema. 

Y es que en su ingreso a los 76' minutos del duelo ante Querétaro, Víctor Dávila recibió una brutal pifiadera de los hinchas de su club, demostrándole el poco piso que le va quedando, a menos que pueda darle la vuelta a la situación. 

 

✍️ ¿Cuál es el contrato de Víctor Dávila en América?

El contrato de Víctor Dávila en Club América tiene una duración hasta el 30 de junio de 2027. 

💸¿ Qué valor de mercado tiene Víctor Dávila?

El valor de mercado de Víctor Dávila es de 5.5 millones de dólares, de acuerdo al sitio especializado Transfermarkt. 

📊 Los números de Víctor Dávila con América

⚽ Partidos jugados: 38

⏱️Minutos jugados: 1.899'

🏃‍♂️Partidos como titular: 21

🥅 Goles: 9

Felipe Rojas Davidson

