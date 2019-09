Agustín Ortiz e ilusión del debut en Colo Colo: Cuando me toque, lo haré de excelente manera

Agustín Ortiz es un defensor de Colo Colo que subió al primer equipo este año de la mano del entrenador Mario Salas. El central, capitán de la Sub 19, todavía espera su ocasión para debutar de forma oficial, ya que ha estado a la sombra de figuras como Matías Zaldivia, Juan Manuel Insaurralde o Julio Barroso, pero su gran momento puede llegar este sábado en el duelo con Everton por la Copa Chile.

"Cuando me ha tocado en la juvenil lo he hecho bien, por lo que me han dicho y por lo que siento, y cuando me toque en el primer equipo lo voy a hacer de excelente manera. Es una decisión del técnico y entreno día a día para tener un puesto", dijo el juvenil en conferencia de prensa esta jornada.

"Es un progreso bueno para mí, porque llevo todo el año trabajando, he estado muy tranquilo esperando la oportunidad y tengo que hacerlo de la mejor manera cuando me toque", remarcó, descartando ansiedad de cara a los que pueden ser sus primeros minutos defendiendo al "Cacique".

Ortiz recordó que su llegada al cuado de Macul se dio el 2015, tras ser uno de los tres seleccionados en una prueba masiva de 5.000 personas. En ese entonces, "siempre veía en la tele a (Esteban) Paredes y a (Jorge) Valdivia" y soñaba con poder compartir camarín con ellos. Por su esfuerzo, ese deseo ahora es una realidad y sobre sus referentes, destacó que "son muy buenas personas que te apoyan".

"Hay buena relación entre los jugadores, todos se llevan bien. Yo he tratado de sacar el mayor provecho posible, de aprender de Julio, de Matías y de "Chaco" (Insaurralde). Los tres me hablan que debo estar tranquilo, me apoyan y me dicen que debo tener tranquilidad", dijo, sobre los experimentados valores a cargo de la defensa alba.

Respecto al ambiente dentro de Colo Colo tras la caída de 2-0 ante Cobresal por el Campeonato Nacional, Ortiz dijo que "el tropiezo ya quedó atrás" y que ahora todo el enfoque está en el duelo ante Everton.

"Sabemos que no podemos dejar pasar más puntos y ahora estamos enfocados en la Copa Chile. Hay que seguir trabajando, lo hacemos durante toda la semana de la mejor forma", sostuvo.

El partido entre albos y "ruleteros" se jugará en el Estadio Monumental a partir de las 17:30 horas (21:30 GMT) de este 7 de septiembre y podrás seguirlo en detalle e través de AlAireLibre.cl.

La conferencia de Ortiz: