Almirón sacó la voz y contó cómo vivió el peor momento de la crisis de Colo Colo

Jorge Almirón por fin dio una conferencia: Después de varias semanas sin hablar con la prensa y dos duelos suspendidos, justamente por no hablar tras los partidos, el DT ahora sacó la voz para recordar el peor momento de la crisis de Colo Colo.

Almirón recordó el peor momento de Colo Colo

Ya con seis partidos seguidos sin perder, Almirón comentó la pésima racha que vivió hace algunas semanas el Cacique, que eliminó al club de la Copa Chile y la Copa Libertadores 2025.

"Somos gente de fútbol, no hay muchas explicaciones que dar a veces, no siempre se gana ¿Por qué no puedo perder? ¿Por qué no puedo perder yo como entrenador o ser goleado? Todo nos dolió muchísimo, fue un golpe muy duro para todos pero el fútbol es así", señaló.

"Hay que levantarse, ponerse de pie y seguir, si no sería cualquier entrenador, cualquiera sería jugador, cualquiera sería directivo. Es para gente preparada", agregó.

¿Qué dijo Mosa sobre su relación con Almirón?

Tras la goleada de Colo Colo ante Cobresal, Aníbal Mosa expresó: "Cada uno está haciendo su trabajo, eso es lo más importante... Cada uno debe hacer su trabajo".