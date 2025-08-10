Aníbal Mosa advierte a Jorge Almirón por sus expulsiones en Colo Colo

En la antesala del duelo entre Colo Colo y Everton por la fecha 19 del Campeonato Nacional 2025, Aníbal Mosa rompió el silencio y se refirió a un tema que preocupa en el Cacique: las reiteradas expulsiones de su entrenador, Jorge Almirón.

El mandamás albo aprovechó el momento para dejarle un recado público, pero sin cerrar la puerta a su continuidad.

⚽ ¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre las expulsiones de Almirón?

El presidente albo fue directo: "El tema de las expulsiones es algo que hemos conversado y no está bien, no corresponde". Mosa reconoció que en la cancha se vive todo "a mil por hora", pero pidió evitar más tarjetas rojas para el técnico.

📋 ¿Cuántas veces ha sido expulsado Jorge Almirón?

En total, el estratega argentino acumula cuatro expulsiones en el Campeonato Nacional: dos en 2024 y otras dos en lo que va de 2025. Estas sanciones han generado debate en el club, dado que afectan la presencia del DT en la banca durante partidos claves.

Almirón tiene contrato hasta 2026. Photosport

🗣 ¿Corre riesgo su continuidad en Colo Colo?

A pesar de las críticas, Mosa fue claro: "Esperemos que los resultados se den. Él es entrenador de Colo Colo, así que esperamos que continúe". De momento, la dirigencia no contempla un cambio, pero el rendimiento deportivo será determinante en la recta final del torneo.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades del Cacique.