Arturo Vidal explota tras el empate de Colo Colo: "Pónganse los pantalones"

Colo Colo tenía todo controlado en Sausalito. Ganaba 1-0 con autoridad ante Everton y parecía que los tres puntos eran cosa hecha. Pero el fútbol chileno nunca deja de sorprender y en los últimos minutos todo se derrumbó para los albos.

Un penal polémico en los descuentos le dio el empate a los ruleteros cuando ya Aníbal Mosa había bajado del palco y la banca alba se dirigía a camarines. Sebastián Sosa Sánchez no perdonó desde los doce pasos y le quitó la sonrisa al Cacique.

⚽ ¿Qué dijo Arturo Vidal tras el empate?

El King, que no pudo jugar este partido por acumulación de amarillas, pasó furioso por la zona mixta. Cuando le preguntaron por el arbitraje, no dudó en explotar: "Díganlo ustedes, opinen. Pónganse los pantalones".

Arturo se negó a dar declaraciones extensas sobre el encuentro, pero dejó claro su molestia con los jueces y los periodistas, dos de sus blancos favoritos cuando las cosas no salen como espera.

🎯 ¿Cómo fue el penal que enfureció a Vidal?

El cobro llegó cuando quedaban segundos para el final. Fernando De Paul voló de buena manera, pero no pudo evitar que el balón terminara en las redes. La jugada generó debate inmediato y la bronca de todo el plantel albo.

El empate deja a Colo Colo lejos de los primeros puestos y sin opciones de ir por el título. La mala racha del Cacique continúa y las críticas al arbitraje se intensifican.

