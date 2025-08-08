Barren con Jorge Almirón por dudar de Francisco Marchant en Colo Colo: "Raya en la locura"

Colo Colo se prepara para enfrentar la Fecha 19 del Campeonato Nacional en la que visitará a Everton de Viña del Mar, encuentro en el que el elenco albo no podrá contar con importantes nombres en la titularidad, como Javier Correa o Arturo Vidal.

Por ello, es que el técnico Jorge Almirón deberá rearmar su oncena estelar para medirse a los viñamarinos, escenario en el que asoma la posibilidad de que salte a la cancha desde el arranque el prometedor Francisco Marchant, aunque nada es seguro.

Esto, porque durante estos últimos días se conoce que Almirón también baraja la chance de recurrir a Marcos Bolados en el ataque por sobre Marchant, una idea que le genera fuertes críticas al DT argentino de parte de un histórico de Colo Colo.

👀 Hacen trizas a Almirón por no confiar en la titularidad de Marchant

Estas dudas que sostiene todavía Almirón a días del encuentro con Everton no gustaron para nada en una voz autorizada del entorno albo como Patricio Yáñez, quien hizo una ácida reflexión por las decisiones que tome el estratega trasandino.

"El único que tiene dudas en Chile de si Francisco Marchant debe ser titular en Colo Colo es Jorge Almirón. Es el único. Hablamos de que es el director técnico de Colo Colo y es el que más claro debería tenerla. De verdad que los de Jorge Almirón raya en la locura", reaccionó así Yáñez.

⚽ ¿Cuál es la formación de Colo Colo para enfrentar a Everton?

A falta de algún entrenamiento más, Almirón ya ha ido definiendo el equipo que parará ante Everton en la Fecha 19 del campeonato.

El probable once titular del Cacique sería con: Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino en mediocampo; Francisco Marchant o Marcos Bolados, Lucas Cepeda y Salomón Rodriguez en delantera.

❌ ¿Qué bajas tiene Colo Colo ante Everton?

Colo Colo no podrá contar por suspensión ni con Javier Correa, Arturo Vidal y tampoco Emiliano Amor, mientras que Oscar Opazo y Alan Saldivia quedan fuera por lesión.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

⚔️ Rival: Everton

📅 Fecha: Domingo 10 de agosto

🕕 Hora: 12:30

🏟️ Estadio: Sausalito

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

