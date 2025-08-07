Cambia todo: La nueva REVELACIÓN sobre la tragedia de Colo Colo ante Fortaleza

Un vuelco total en las investigaciones de la tragedia de Colo Colo ante Fortaleza deja en evidencia una clara negligencia policial, que terminó con dos hinchas fallecidos en la aciaga noche del 10 de abril en el estadio Monumental.

La indagación revela que el carro policial responsable no impactó las vallas, sino que atropelló directamente a Martina Riquelme y Mylan Liempi, además de otras dos personas no identificadas.

📊 ¿Qué revelan las nuevas investigaciones de la tragedia de Colo Colo ante Fortaleza?

Las indagaciones de Ciper demuestran que el vehículo policial J-1224 conducido por el sargento Luis Rojas Salazar atropelló directamente a cuatro personas en los alrededores del estadio Monumental. La versión inicial que hablaba de vallas papales que aplastaron a las víctimas queda completamente descartada.

El testimonio clave llegó desde la propia institución policial. La cabo Jocelyn Soto declaró que "me percato de aproximadamente cuatro personas saliendo por debajo del vehículo policial", añadiendo que "no había ninguna reja o valla papal en el lugar donde se llevó a cabo el accidente".

🔍 ¿Cómo murieron realmente Martina y Mylán?

Los informes de Criminalística y Asuntos Internos de Carabineros, junto a reportes del Servicio Médico Legal, confirman que Martina Riquelme (18 años) y Mylán Liempi (12 años) fallecieron tras ser atropellados directamente por el carro lanza gases. Estas nuevas pruebas "echan por tierra la versión que circuló inicialmente".

La funcionaria policial fue categórica: "yo no vi pasar los neumáticos del vehículo policial sobre las personas, sólo las vi salir de abajo del carro policial". Su testimonio aporta dos aspectos cruciales: el vehículo no golpeó una reja y los atropellados fueron al menos cuatro personas.

