Camiseta conmemorativa de Colo Colo generó opiniones divididas en redes sociales

La camiseta conmemorativa de Colo Colo por el trigésimo aniversario de la Copa Libertadores 1991, que estrenaron los "albos" ante Deportes La Serena, generó un intenso debate en redes sociales.

La polera tiene una tonalidad gris, lleva el auspiciador de Pilsen del Sur y el cuello tiene un borde negro.

Algunos hinchas destacaron el diseño, mientras que otros señalaron que el tono plateado es "horrible" y que quedó "horrosa".

Revisa los comentarios

Que feo el color de la camiseta de Colo Colo por muy conmemorativa que sea, no hay camiseta mas linda que una Blanca o Negra.

Claramente el que la diseñó no es colocolino y no siente sus colores.#VamosColoC