Campeón de la Libertadores alucina con Manley Clerveaux y pide que juegue más en Colo Colo

Colo Colo vive un complejo presente en el Campeonato Nacional. Los albos, de irregular temporada, suman tres partidos consecutivos sin ganar y marchan en el séptimo lugar, muy alejados de la parte alta de la tabla de posiciones.

Pese a ello, la dirigencia de Blanco y Negro optó por no reforzar al equipo. Por ello, algunos históricos del Cacique ven en la cantera una buena opción para potenciar al plantel. Así al menos lo cree Gabriel 'Coca' Mendoza, quien destacó el nivel de Manley Clerveaux.

El campeón de la Copa Libertadores 1991 elogió lo que ha mostrado 'Neyman', asegurando que es lo que necesita el elenco de Jorge Almirón para salir de este momento.

⚽ ¿Qué opina Gabriel Mendoza sobre Manley Clerveaux?

Gabriel Mendoza no tiene dudas sobre las cualidades del joven extremo de 19 años. “Es veloz, tiene potencia y no se esconde nunca. Es justo lo que necesita en estos momentos el ataque”, dijo en diálogo con En Cancha.

"Cuando fui a ver el partido de Colo Colo con Real Valladolid quedó demostrado que hay mucho canterano prometedor. Me parece que a Manley hay que comenzar a darle minutaje desde ya. Debería tener más oportunidades en el ataque", agregó.

🚫 ¿Por qué Manley Clerveaux no juega en Colo Colo?

Marnley Clerveaux no juega en Colo Colo por decisión de Jorge Almirón. Razones técnicas y el uso del cupo de extranjero del atacante hacen que el DT no lo tenga considerado en el primer equipo.

La última aparición del joven extremo fue el 23 de marzo de 2025 ante Unión San Felipe, donde disputó apenas 12 minutos pero dejó sensaciones muy positivas.

📋 ¿Cuál es el problema de nacionalidad de Clerveaux?

Manley Clerveaux vive un verdadero calvario burocrático que complica su futuro en Colo Colo. Pese a llevar 10 años en Chile y haber iniciado su proceso de nacionalización en abril, el trámite se ha vuelto extremadamente lento.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo recibirá a Universidad Católica por la fecha 20 del Campeonato Nacional este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Monumental.

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

