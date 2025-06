Claudio Aquino lesionado: Qué tiene y cuánto tiempo estará de baja

Colo Colo tuvo una brillante actuación en el Campeonato Nacional 2025. El Cacique goleó por 4-0 a Cobresal y además de sumar su sexto partido sin conocer de derrotas, escaló hasta el séptimo lugar de la tabla de posiciones.

Sin embargo, no todo fue alegría para los albos. Puesto que Claudio Aquino, una de sus figuras, salió lesionado y podría ser baja para los próximos partidos del actual campeón del fútbol chileno.

El talentoso mediocampista sintió una molestia muscular en el minuto 17 del partido frente a los mineros, y si bien su intención era continuar, finalmente fue reemplazado cuatro minutos más tarde por Tomás Alarcón.

🤕 ¿Qué lesión tiene Claudio Aquino?

Por el momento se desconoce la gravedad de la lesión de Claudio Aquino, aunque fue el propio jugador quien contó detalles de su dolencia. “Tuve una molestia en el isquiotibial y por precaución salí. Mañana vamos a ver en los estudios que es lo que sale, ojalá que no sea nada grave”.

“No es la primera vez que me pasa, no quiero nombrarlo por las dudas, pero sentí algo ahí atrás que no me permitía arrancar, pero ahora estuvimos haciendo algunas cosas ahí en el vestuario y no tengo molestias en algunos movimientos o elongando, pero por precaución salí y hay que esperar que sale mañana en los estudios”, añadió a TNT Sports.

⏳ ¿Cuánto tiempo estará fuera Claudio Aquino?

Claudio Aquino se someterá a exámenes médicos este miércoles, por lo que una vez se conozca la gravedad de su lesión, se podrá determinar cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

📊 Las estadísticas de Claudio Aquino en Colo Colo

🏟️ 24 partidos jugados

⚽ 3 goles

✅ 4 asistencias

🎯 ¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Luego de su victoria frente a Cobresal, Colo Colo volverá a saltar a la cancha este domingo 22 de junio, cuando visite a Audax Italiano por la Fecha 15 del Campeonato Nacional 2025.

📅 Fecha: Domingo 22 de junio

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Bicentenario de La Florida

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.