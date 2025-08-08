Colo Colo confirma formación para el duro duelo ante Everton en Viña
Colo Colo tiene a su 11 para visitar el Sausalito.
Colo Colo tiene definida la formación para el difícil duelo de este domingo ante Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar, el que comenzará a las 12:30 horas, válido por la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.
Los 1️⃣1️⃣ de Colo Colo ante Everton
La formación de Colo Colo será: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Francisco Marchant, Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda.
❌ Las bajas de Colo Colo contra Everton
Hay tres jugadores suspendidos por tarjetas amarillas: Arturo Vidal, Javier Correa y Emiliano Amor, además de dos lesionados: Alan Saldivia y Alexander Oroz.
📅 ¿Cuándo y dónde se juega Everton vs Colo Colo?
Colo Colo visita a Everton el domingo 10 de agosto, a las 12:30 horas, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.
📲 ¿Dónde leer más de de Colo Colo?
👉🏽 En Al Aire Libre puedes enterarte de todas las novedades de Colo Colo.