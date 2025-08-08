Colo Colo confirma formación para el duro duelo ante Everton en Viña

Colo Colo tiene definida la formación para el difícil duelo de este domingo ante Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar, el que comenzará a las 12:30 horas, válido por la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.

Los 1️⃣1️⃣ de Colo Colo ante Everton

La formación de Colo Colo será: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Francisco Marchant, Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda.

❌ Las bajas de Colo Colo contra Everton

Hay tres jugadores suspendidos por tarjetas amarillas: Arturo Vidal, Javier Correa y Emiliano Amor, además de dos lesionados: Alan Saldivia y Alexander Oroz.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega Everton vs Colo Colo?

Colo Colo visita a Everton el domingo 10 de agosto, a las 12:30 horas, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

