Colo Colo

Colo Colo confirma formación para el duro duelo ante Everton en Viña

Colo Colo tiene a su 11 para visitar el Sausalito.

Foto: Photosport Colo Colo confirma formación para el duro duelo ante Everton en Viña
Luís Felipe Labrín
Colo Colo tiene definida la formación para el difícil duelo de este domingo ante Everton en el estadio Sausalito de Viña del Mar, el que comenzará a las 12:30 horas, válido por la Fecha 19 del Campeonato Nacional 2025.

Los 1️⃣1️⃣ de Colo Colo ante Everton

La formación de Colo Colo será: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Francisco Marchant, Salomón Rodríguez y Lucas Cepeda.

❌ Las bajas de Colo Colo contra Everton

Hay tres jugadores suspendidos por tarjetas amarillas: Arturo Vidal, Javier Correa y Emiliano Amor, además de dos lesionados: Alan Saldivia y Alexander Oroz.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega Everton vs Colo Colo?

Colo Colo visita a Everton el domingo 10 de agosto, a las 12:30 horas, en el estadio Sausalito de Viña del Mar.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
