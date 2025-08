Colo Colo congela la renovación de Alexander Oroz: Hay una importante razón

En Colo Colo tienen la certeza de que Alexander Oroz termina contrato el próximo mes de diciembre, pero en el Monumental no hay apuro. La dirigencia de Blanco y Nego optó por postergar cualquier definición y seguir monitoreando el presente del delantero, que no tiene asegurada su continuidad.

Aunque Jorge Almirón pidió hace semanas extender el vínculo del "Flecha", en los pasillos de Macul no recogieron el guante. El análisis interno es claro: aún es muy temprano en la temporada para cerrar renovaciones, sobre todo de jugadores que no tienen un rol protagónico.

⚽ ¿Qué frena la renovación de Alexander Oroz en Colo Colo?

Según información recabada por el portal En Cancha, la gerencia deportiva de Colo Colo tomará una decisión recién a fines de año. Si Oroz responde en la cancha, podría seguir; si no, simplemente se cerrará su ciclo en el Cacique. Así de simple.

El propio jugador quiere quedarse. Su objetivo es claro: pelear el puesto y convencer a Almirón de que puede ser titular. Pero sabe que su deseo no basta, y que su destino depende de cómo termine el año.

En lo futbolístico, Alexander Oroz ha tenido apariciones puntuales este 2025. Suma ocho partidos entre el Campeonato Nacional y la Copa Chile, con tres goles convertidos. Si bien ha respondido cuando se le ha requerido, sus constantes lesiones son un factor que pesa en la evaluación.

🔘 Las lesiones de Oroz generan dudas en Macul

El presente de Oroz con las lesiones no es menor. Arrancó el año fuera de las canchas y recién volvió el 12 de marzo. Sin embargo, el 26 de abril sufrió un desgarro que lo tuvo un mes sin jugar.

Ahora, recién entre junio y julio ha agarrado más continuidad, aunque en el cuerpo técnico saben que los antecedentes físicos juegan en contra. Por ello, en Blanco y Negro no quieren precipitarse. Las evaluaciones se harán con calma, y aunque no se descarta una decisión anticipada, lo cierto es que con Oroz no hay señales de una definición inmediata.

✍️ ¿Cuándo termina el contrato de Alexander Oroz con Colo Colo?

El contrato actual de Oroz en Colo Colo finaliza el próximo 31 de diciembre de 2025.

📊 Los números de Alexander Oroz en Colo Colo este 2025

⚽ Partidos jugados: 8

⏱️Minutos jugados: 350'

🏃‍♂️Partidos como titular: 3

🥅 Goles: 3

