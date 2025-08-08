Colo Colo suma una baja más para enfrentar a Everton: ¿Quién no jugará en Viña del Mar?

Colo Colo atraviesa una semana complicada, con varias ausencias que dificultan la conformación del equipo para su duelo contra Everton este domingo en Viña del Mar. A las bajas ya conocidas se sumó una quinta baja que complica aún más a Jorge Almirón, quien además no podrá dirigir en la banca por suspensión.

El Cacique visita el Estadio Sausalito con la obligación de ganar para seguir con opciones claras en la pelea por el título del Campeonato Nacional. Con varias bajas, la incertidumbre crece sobre quiénes estarán en la formación titular.

⚠️ ¿Qué baja confirmó Colo Colo para el partido contra Everton?

El periodista Daniel Arrieta de TNT Sports, informó que Alexander Oroz no podrá jugar el domingo por un problema muscular. Esta baja se suma a las ya confirmadas de Emiliano Amor, Arturo Vidal y Javier Correa, todos suspendidos, además de Alan Saldivia, que está lesionado.

Oroz no entrenó el viernes y, aunque era opción para ser titular, quedó descartado para el encuentro en Viña del Mar.

⚽ ¿Cómo sería la probable formación de Colo Colo contra Everton?

Según las últimas prácticas, la oncena podría ser: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Francisco Marchant, Salomón Rodríguez, Lucas Cepeda.

📅 ¿Cuándo y dónde se juega Everton vs Colo Colo?

El duelo será este domingo 10 de agosto, a las 12:30 horas, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

👉🏽 En Al Aire Libre podrás seguir toda la actualidad y las novedades de Colo Colo.