Colo Colo tiene acercamientos con uno de sus objetivos en el mercado de fichajes

Colo Colo tiene en su agenda recuperar los partidos pendientes de esta primera rueda del Campeonato Nacional 2025, lo que no quita que a la par de aquello, en Macul también empiecen a activarse de cara a un nuevo mercado de fichajes en el fútbol chileno.

La posibilidad de que Colo Colo vea partir prontamente a alguna de sus principales figuras del plantel, como Lucas Cepeda o Vicente Pizarro, hace que en los pasillos del Estadio Monumental empiecen a pensar en posibilidades para cubrir esas salidas, pero también poder reforzar otros puestos que han estado al debe esta temporada.

En la carpeta del Cacique por ejemplo, ya se encuentra el nombre del seleccionado sub 20 y jugador de Palestino, Ian Garguez, pero el defensor central no es el único candidato a reforzar dicha zona en el plantel.

Colo Colo toma la iniciativa por la figura de uno de los líderes del Campeonato

El director técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, también empieza a evaluar qué puestos debe potenciar para entrar en la pelea esta segunda rueda del Campeonato, y de acuerdo a los últimos trascendidos ya se ha avanzado con otro de los principales objetivos del estratega.

El portal Tano Noticias dio a conocer que los albos ya iniciaron contactos con Esteban Matus, lateral de Audax Italiano, uno de los líderes del torneo, y que estuvo convocado en la última nómina de la selección chilena adulta.

"No es mentira que a Aníbal Mosa le gustaría contar con él. Lo que es de Jorge Almirón lo quiere desde el año pasado, ya que lo vio entrenar para el Sudamericano de Venezuela pero la negociación no llegó a concretarse. Hasta ahora no hay nada concreto. No ha llegado ninguna oferta formal por parte de ningún club.​ Solamente rumores y acercamientos hacia el jugador pero nada hacia el club", detalla el citado medio.

Los números de Esteban Matus este 2025 con Audax

Esteban Matus ha sido una de las gratas revelaciones de este 2025 con el elenco itálico, haciendo aún mayor el anhelo que tiene Almirón y Colo Colo por incorporarlo esta misma temporada.

⚽ Partidos jugados: 17

⏱️Minutos jugados: 1.519'

🏃‍♂️Partidos como titular: 17

🏟️Partidos como suplente: 0

🥅 Goles: 4