De estar rezagado para Jorge Almirón a que confirmen su continuidad en Colo Colo

Colo Colo además de ponerse al día en el Campeonato Nacional 2025 debe empezar a trabajar de cara a un nuevo mercado de fichajes, por lo que el rearmado del plantel va teniendo actividad en vista del gran objetivo en la segunda rueda del torneo, revalidar su título de campeón en el fútbol chileno.

Si bien en los últimos días el mercado de Colo Colo ha hecho noticia por la posibilidad de algunas salidas en el plantel, como la de Lucas Cepeda o Alan Saldivia, también tienen novedades con la chance de sumar caras nuevas y tener que decidir la continuidad de otros elementos del plantel que dirige Jorge Almirón.

Así, durante esta jornada hubo noticias respecto a lo que ocurre con el uruguayo Salomón Rodríguez, quien no ve acción desde el pasado 13 de junio y ya se hablaba de estar borrado para Almirón, situación que tendrá un giro importante para esta segunda parte de la temporada 2025.

👀 ¿Se abre la puerta de salida para Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Salomón Rodríguez no estuvo considerado para los últimos duelos de Colo Colo ante Cobresal y Audax italiano, respectivamente, y si bien el propio Jorge Almirón había aclarado que el delantero ex Godoy Cruz no fue considerado por un golpe que sufrió en su cabeza, lo cierto es que igualmente se especuló con que se le buscaría una salida para el segundo semestre.

Sin embargo, este lunes el representante de Rodríguez, Edy Mastrangelo, dialogó con Cooperativa Deportes y aclaró que: "Salomón está muy contento de estar en Colo Colo, llegó a un club grande, que era lo que quería. Estos meses no han sido los mejores, le lleva un tiempo adaptarse y quiere pelear un lugar".

"Hablamos con las autoridades del club y entendemos que lo mejor es que este semestre (el segundo) lo juegue en Colo Colo y le dará alegrías a la parcialidad, cuando se adapte, será un nueve de temer. Está convencido de pelear y que Colo Colo es el mejor lugar para estar", agregó sobre el momento de su representado, asegurando así que permanecerá en Colo Colo por lo que resta de este 2025.

🔸 ¿Hasta cuándo tiene contrato Salomón Rodríguez en Colo Colo?

Salomón Rodríguez arribó a Colo Colo en enero de este año procedente de Godoy Cruz, y su contrato se extiende hasta diciembre de 2027.

💸 ¿Cuánto pagó Colo Colo por Salomón Rodríguez?

El traspaso de Salomón Rodríguez a Colo Colo desde Godoy Cruz se concretó por un monto de 2.5 millones de dólares.

⚽ Los números de Salomón Rodríguez en Colo Colo

El delantero de Colo Colo ha alternado entre la titularidad y la suplencia, sin poder consolidarse para Jorge Almirón.

⚽ Partidos jugados: 16

⏱️Minutos jugados: 681'

🏃‍♂️Partidos como titular: 7

🏟️Partidos como suplente: 9

🥅 Goles: 2