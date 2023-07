Delincuentes golpearon y robaron auto a Brayan Cortés: "Eran muchos"

El arquero de Colo Colo Brayan Cortés fue agredido y además sufrió el robo de su auto en la comuna de Calera de Tango luego, mientras cargaba combustible.

El hecho ocurrió a eso de las 23:30 horas de ayer miércoles. En el lugar apareció otro auto bloqueándole el paso, del que se bajó un grupo de seis sujetos que intimidaron y golpearon a Cortés para quitarle su vehículo marca Jeep.

"Se me atravesaron un par de vehículos, uno rojo y uno naranjo, había unos seis tipos y me amenazaron con armas de fuego, me pegaron en la cabeza, pero nada grave", dijo el futbolista.

"Siento un frenazo porque estaba conversando con el bombero. Se me cruza un auto, se bajan los tipos y ahí pasa todo", siguió.

"Siempre supe que eran menores de edad, no más de 22 años les echaba. Eran muchos, la sensación obviamente fue de mucha adrenalina Siempre mantuve la calma, no me resistí a nada, pero obviamente el momento fue complicado", comentó.

"Nunca pensé que me iba a pasar, gracias a Dios no pasó nada grave. Agradezco a Dios y a Carabineros porque actuaron muy rápido", continuó el arquero.

El seleccionado nacional dio aviso a Carabineros, que activó un operativo, y mediante GPS el auto fue ubicado y recuperado en Santa Marta con Gran Avenida, en San Bernardo.

Tras pericias policiales, los uniformados detuvieron a dos sujetos y en el vehículo fue encontrada un arma.

El capitán Claudio Valenzuela, oficial de ronda Prefectura Santiago Maipo, señaló que "al futbolista al realizar la carga de combustible, cuando efectuaba el pago, se le cruzó un vehículo MG de color naranjo y lo bajaron en forma violenta, lo golpearon y le arrebataron el vehículo".

Los detenidos son un menor de edad de 17 años y otro de 22, que cuentan con antecedentes por estos mismos delitos.

El uniformado dijo que Cortés "se encuentra bien y no tiene mayores lesiones".