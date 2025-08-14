“Desde el presidente…”: La potente autocrítica de Esteban Pavez por el presente de Colo Colo

Colo Colo vive días agitados. La irregular campaña del equipo tiene inquietos a los hinchas, lo que se reflejó en la condenable amenaza de la Garra Blanca contra el entrenador Jorge Almirón.

En el Monumental están en alerta. Por ello se especula que de no vencer a Universidad Católica en el clásico 188, el estratega argentino podría dejar la banca del Cacique de manera anticipada.

En la previa del crucial duelo, el capitán del equipo, Esteban Pavez, acudió a la conferencia de prensa habitual en la sede de la ANFP junto a Fernando Zampedri, y si bien no quiso referirse a la posible salida del DT, sí hizo una potente autocrítica por el presente de la institución.

😮 ¿Qué dijo Esteban Pavez sobre la temporada de Colo Colo?

Al ser consultado si una derrota en el clásico hace insostenible el proceso de Jorge Almirón, Esteban Pavez reconoció que “ha sido un año muy tormentoso. Desde el partido con Racing en Argentina que perdimos 4-0 que se habla de la salida del profesor (Jorge Almirón). Nosotros somos conscientes de lo que estamos viviendo, llevamos tres empates seguidos y empatar en Colo Colo es como una derrota”.

😨 ¿Cuál fue la autocrítica que hizo Esteban Pavez?

El capitán de Colo Colo fue autocrítico respecto al desempeño del equipo en el Centenario y apuntó que todos tienen responsabilidad, desde la dirigencia hasta el plantel.

“Obviamente que es difícil hablar de esta situación, sabemos que todos somos los culpables, desde el presidente (Aníbal Mosa) hasta el último jugador del plantel. Yo lo veo así. Yo estoy en la interna todos los días y creo que todos tenemos culpa”, lanzó.

“Acá no hay que culpar a uno o a dos. Yo creo que es difícil. Hablar de esto es un poco incómodo, pero nosotros solo queremos ganar, estamos enfocados netamente en eso. Después que pase lo que tenga que pasar, eso no es un tema mío. Como grupo queremos ganar, necesitamos una alegría. Nos matamos el día a día entrenando y después las cosas no salen, es frustrante obviamente. Pero estamos enfocados en ganar el fin de semana y luego las decisiones las toma el presidente”, completó.

📅 ¿Cuándo juegan Colo Colo vs U Católica?

Colo Colo y Universidad Católica se medirán este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2025.

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

