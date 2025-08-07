El cuestionado regreso que prepara Jorge Almirón para el duelo de Colo Colo vs Everton

Colo Colo no quiere seguir cediendo terreno en la tabla y ya define la oncena para su próximo duelo ante Everton en Sausalito. Las múltiples bajas por lesión y suspensión obligaron a Jorge Almirón a armar una formación alternativa, donde reaparecerá uno de los jugadores más cuestionados por la hinchada.

🤔 ¿Cuál es el regreso que prepara Almirón para el Colo Colo vs Everton?

La principal novedad es el retorno de Salomón Rodríguez como centrodelantero, opción que genera ruido en el entorno albo tras sus discretos partidos anteriores. Además, se confirma una defensa inédita y un mediocampo sin Arturo Vidal.

🛡️ ¿Quiénes jugarán en defensa y mediocampo de Colo Colo?

En la zaga, el DT se la juega con una línea de cuatro compuesta por Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg. La ausencia de Emiliano Amor por tarjetas obliga a mover las piezas.

En el medio, sin Vidal disponible, el trío lo integrarán Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Claudio Aquino, quienes ya han sumado minutos juntos en este torneo.

🎯 ¿Qué ataque prepara Almirón para el partido?

En ofensiva, el estratega trabaja con Lucas Cepeda y Francisco Marchant por los costados, acompañando a Salomón Rodríguez como referente de área. Sin embargo, también probó fórmulas con Alexander Oroz y Marcos Bolados, por lo que aún no está todo definido.

Formación tentativa: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Esteban Pavez, Vicente Pizarro, Claudio Aquino; Francisco Marchant, Salomón Rodríguez, Lucas Cepeda.

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo contra Everton?

El duelo está pactado para este domingo 10 de agosto a las 12:30 horas en el Estadio Sausalito. El Cacique necesita sumar de a tres para no perderle pisada a los líderes del torneo.

⚽ ¿Dónde leer más sobre Colo Colo?

