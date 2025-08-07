El Huaso rompe el silencio: Isla contó la verdad sobre las acusaciones por lesión falsa ante la U de Chile

Mauricio Isla decidió romper el silencio este jueves en la sala de prensa del Monumental. Tras semanas esquivando el tema, el lateral derecho de Colo Colo finalmente se refirió a la polémica que lo envolvió antes del Superclásico ante Universidad de Chile, partido que el cuadro albo perdió sin contar con sus servicios por una lesión que muchos pusieron en duda.

El Huaso fue tajante al defender su profesionalismo y desestimar las acusaciones que lo señalaron por fingir una molestia física. "Sé cómo soy, llevo más de 20 años de carrera haciendo lo que siempre me ha gustado", expresó el experimentado defensor en la previa del duelo contra Everton.

❓ ¿Qué dijo Isla sobre las acusaciones de lesión falsa?

"Nunca he respondido ni entrado en cosas extrafutbolísticas. Entiendo a los que hablan, pero yo sé lo que hago y siempre he sido profesional, jugando siempre", explicó Isla con evidente molestia por las críticas recibidas.

El ex Universidad Católica fue directo al abordar el momento específico cuando surgieron las especulaciones: "Cuando salió eso no le tomé importancia porque cada uno tiene su trabajo, yo estaba lesionado. Siempre quiero jugar y no pude".

🔄 ¿Reconoce Isla su bajo rendimiento esta temporada?

Sí. En una muestra de autocrítica poco común en él, el lateral admitió que no ha estado a la altura: "Sé que no he estado a la altura de lo que esperaban los hinchas de Colo Colo, me ha costado bastante".

Además, el jugador asumió las críticas como parte del deporte: "Asumimos la crítica, es parte del deporte, pero trataremos de terminar de la mejor forma y ver dónde llegamos en la tabla".

⚽ ¿Cuándo juega Colo Colo vs Everton?

El encuentro entre Everton y Colo Colo por la fecha 19 de la Liga de Primera se disputará este domingo 10 de agosto a las 12:30 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar.