En Colo Colo alzaron la voz tras el castigo contra Arturo Vidal: "Hay que evitar las expulsiones"

Colo Colo tiene dos desafíos importantes por delante en el Campeonato Nacional. Los albos se medirán a Universidad Católica y a Universidad de Chile en dos duelos que tienen pendientes en el certamen nacional.

Para estos compromisos, el Cacique no podrá contar con Arturo Vidal, quien fue sancionado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP tras su expulsión frente a Audax Italiano.

😔 En Colo Colo lamentaron la sanción a Arturo Vidal

A menos de veinticuatro horas de conocerse el castigo contra el King, desde Blanco y Negro alzaron la voz y lamentaron esta situación. Lo hizo Alfredo Stöhwing, director y expresidente de la concesionaria, quien abordó la suspensión del principal referente del equipo.

“Es una lástima perderlo en dos partidos tan importantes. Yo no estaba en la cancha, no tengo los antecedentes exactos, así que es difícil decir si se equivocó o no. Pero obviamente no es lo ideal. Hay que evitar las expulsiones”, dijo el dirigente previo a la reunión de directorio de ByN.

❓¿Por qué expulsaron a Arturo Vidal ante Audax Italiano?

Arturo Vidal fue expulsado ante Audax Italiano por doble tarjeta amarilla debido a los reclamos contra el árbitro Fernando Véjar. Además, el árbitro consignó que el jugador de Colo Colo lo insultó luego de mostrarle la tarjeta roja.

🟥 La suspensión de Arturo Vidal en Colo Colo

El Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con dos fechas de suspensión a Arturo Vidal, una por la doble amarilla y otra fecha por los insultos al árbitro Fernando Véjar en el estadio Bicentenario de La Florida. De esta forma, se perderá los clásicos ante Universidad Católica y Universidad de Chile.

🗣️ ¿Qué le dijo Arturo Vidal al árbitro Fernando Véjar?

Según el informe que emitió el árbitro Fernando Véjar, Arturo Vidal le dijo: "'Malo culiao, soy muy malo' (sic), en un tono intimidante, intentando acercarse al árbitro "buscando una confrontación".

📊 Estadísticas de Arturo Vidal en Colo Colo en 2025

🏟️ 16 partidos jugados

⚽ 2 goles

✅ 1 asistencias

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo los clásicos ante U. Católica y U de Chile?

U. Católica vs Colo Colo - Domingo 6 de julio, 15:00 horas.

U de Chile vs Colo Colo - Sábado 12 de julio, 15:00 horas.

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

