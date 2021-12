Epidemiólogo y casos de covid en Colo Colo: Alguien rompió la burbuja

El epidemiólogo Gabriel Cavada comentó los brotes que se han dado en Colo Colo y que nuevamente tienen al equipo mermado de cara al último duelo del Campeonato Nacional, ante Deportes Antofagasta, y aseguró que alguien del plantel seguramente rompió la burbuja sanitaria, afectando a todo el equipo.

"Esta cuestión no es magia, no te puedo mandar el virus por telepatía", dijo Cavada a El Mercurio.

"Es probable que cumplan los protocolos, pero alguien rompió la burbuja. Tendrían que hacer una investigación epidemiológica y te aseguro que alguno fue a alguna parte fuera del estadio y rompió la trazabilidad. No hay otra razón", añadió.

"En el fondo el problema es que el causante del contagio o de la conducta de riesgo, no habló, no dijo nada. El virus no llega y se instala en el camarín. Estamos hablando de la variante Delta, y aun estando todos vacunados, tienen un 30 o un 40 por ciento de probabilidades de contagiarse. Y como son jóvenes, probablemente son asintomáticos y entonces no se dio cuenta de que estaba contagiado y contagió al resto", complementó.

"Cada vez es más difícil mantener la burbuja porque no hay síntomas. Y si no hay síntomas, pasas por sano", cerró.