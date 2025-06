¡Escándalo! Futbolista de Colo Colo vuelve a ser acusado de NO reconocer a un hijo

Colo Colo ha tenido un primer semestre para el olvido, pero puede ser peor: Esta vez un escándalo extrafutbolístico puede sacudir al club, ya que un jugador fue acusado nuevamente de no reconocer a un hijo.

El jugador de Colo Colo acusado por paternidad

Se trata de Felipe Méndez, quien fue denunciado públicamente por una mujer llamada Sofía Pinto, la que asegura que el jugador se ha negado a hacerse cargo de sus labores como padre.

A través de un video en redes sociales, Sofía expresó: "Mientras acabo de salir de la audiencia. Para el gimnasio sí, para la audiencia por tu hijo no. Qué nivel. No te preocupes, sigue arrancando, tarde o temprano la vida te alcanza igual", asegurando que el futbolista no acudió a una instancia legal por este tema.

"Es cuático ver que para una persona puede ser un chiste esto, subir una foto en el gimnasio en plena audiencia por alimentos de tu hijo. Yo no entiendo el nivel de maldad, bueno me queda claro porque hasta el día de hoy no ha querido conocer a Noah... la semana pasada se le dio la oportunidad de verlo, pero lo dejó plantado", añadió.

"Me quedo tranquila con que la justicia es una. Es súper fome pasar esto como mamá... Espero que algún día Felipe tengas huevos para ser papá, para cumplir un poco de tu rol, porque ni siquiera le has regalado unas zapatillas, una polera a tu hijo", sentenció.

La versión de Felipe Méndez por la supuesta paternidad no asumida

Hace algún tiempo, cuando militaba en Rusia, Víctor Felipe Méndez manifestó: "Quisiera aclarar que yo nunca he tenido una relación formal con esta persona (Sofía Pinto) es por eso que exigí el examen de ADN. Al día de hoy estoy a la espera de los resultados que acrediten o desacrediten mi paternidad, es algo que no depende de mí, sino que del Servicio Médico Legal y del Tribunal".

Sofía Pinto, en tanto, publicó en redes sociales un supuesto examen de ADN en el que se acredita un 99,9 por ciento de paternidad de Méndez.

Felipe Méndez no ha brillado en Colo Colo

Pese a que venía de Rusia, supuestamente un fútbol más competitivo que el chileno, Víctor Felipe Méndez no ha tenido protagonismo en Colo Colo: Las lesiones, pero también decisiones técnicas lo han tenido con escasas titularidades.

Estadísticas de Felipe Méndez en Colo Colo