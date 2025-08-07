ESTA es la postura de Colo Colo por el posible regreso de los playoffs

El regreso de los playoffs es una opción más que cierta para el Campeonato Nacional y se discutió en detalle en la reunión de trabajo de presidentes de los clubes del fútbol chileno con Pablo Milad, en la que se abordaron varios temas de interés para la competencia chilena.

Colo Colo, uno de los clubes más influyentes del consejo, expresó abiertamente su opinión acerca de esta posibilidad que a varios les gusta y otros critican.

La postura de Colo Colo por los playoffs

Aníbal Mosa sacó la voz en Colo Colo y señaló: "Se comentó, se habló del tema de los torneos. Hay opiniones divididas. Nosotros como Colo Colo somos de la idea de los campeonatos largos, le dan mayor estabilidad al fútbol".

"De cierta manera la programación que uno pueda tener se hace más fácil con los torneos largos", sentenció.

¿Por qué pueden volver los playoffs al fútbol chileno?

Porque la ANFP tiene una millonaria deuda con TNT Sports, la que buscan solucionar añadiendo más partidos al calendario y una de las fórmulas es realizar torneos con playoffs, como dejaron de hacerse hace cerca de 15 años.

