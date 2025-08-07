Todas las Noticias de Coquimbo Unido Todas las Noticias de Universidad de Chile Todas las Noticias de Audax Italiano Todas las Noticias de Palestino Todas las Noticias de O'Higgins Todas las Noticias de Universidad Catolica Todas las Noticias de Cobresal Todas las Noticias de Colo Colo Todas las Noticias de Unión La Calera Todas las Noticias de Huachipato Todas las Noticias de Ñublense Todas las Noticias de Everton Todas las Noticias de La Serena Todas las Noticias de Deportes Limache Todas las Noticias de Unión Española Todas las Noticias de Deportes Iquique
Colo Colo

ESTA es la postura de Colo Colo por el posible regreso de los playoffs

Aníbal Mosa expresó la opinión de Colo Colo por los playoffs.

ESTA es la postura de Colo Colo por el posible regreso de los playoffs
Luís Felipe Labrín
El regreso de los playoffs es una opción más que cierta para el Campeonato Nacional y se discutió en detalle en la reunión de trabajo de presidentes de los clubes del fútbol chileno con Pablo Milad, en la que se abordaron varios temas de interés para la competencia chilena.

Colo Colo, uno de los clubes más influyentes del consejo, expresó abiertamente su opinión acerca de esta posibilidad que a varios les gusta y otros critican.

La postura de Colo Colo por los playoffs

Aníbal Mosa sacó la voz en Colo Colo y señaló: "Se comentó, se habló del tema de los torneos. Hay opiniones divididas. Nosotros como Colo Colo somos de la idea de los campeonatos largos, le dan mayor estabilidad al fútbol".

"De cierta manera la programación que uno pueda tener se hace más fácil con los torneos largos", sentenció.

 ¿Por qué pueden volver los playoffs al fútbol chileno?

Porque la ANFP tiene una millonaria deuda con TNT Sports, la que buscan solucionar añadiendo más partidos al calendario y una de las fórmulas es realizar torneos con playoffs, como dejaron de hacerse hace cerca de 15 años.

Luís Felipe Labrín

Nacido en Santiago de Chile, se dedicó al periodismo desde joven. Trabajó en Radio Santo Tomás y en 2018 ingresó a Radio Cooperativa, estableciéndose en AlAireLibre.cl como redactor y editor de fin de semana. Padre de una hija, disfruta del fútbol y el tenis. Sus lugares favoritos son el estadio y junto a su familia.
