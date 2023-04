Fabián Castillo y su lesión: Esperemos no sea grave y estar el sábado en el clásico

El colombiano Fabián Castillo, jugador de Colo Colo, se sometió a exámenes tras salir lesionado en el duelo ante Santiago City en la Copa Chile y manifestó su deseo de que no sea grave, para poder estar el sábado en el clásico ante Universidad Católica en el Campeonato Nacional.

"Estoy con dolor, esperemos que no sea nada grave. Sacaron las imágenes y se las enviarán al doctor. Es entre el músculo y el tendón, en la parte de atrás de la rodilla, no sé como se llama específicamente. Ojalá sólo sea inflamación y no una ruptura", declaró Castillo a TNT Sports.

En la misma línea, el colombiano manifestó que quiere estar ante los cruzados en Santa Laura.

"Esperemos que pueda estar. La verdad que esos partidos me motivan mucho, me gusta, son clásicos y todos los jugadores queremos jugarlos, así que espero estar el sábado", aseveró.

Finalmente, Castillo también habló sobre el cambio táctico que realizó el técnico Gustavo Quinteros en el equipo.

"La verdad al equipo lo veo muy bien. Siento que con el cambio de formación el equipo mejoró muchísimo, hemos empezado a tener más la pelota y tener protagonismo y eso es importante. Veníamos de una racha no muy buena y con el cambio de formación siento que hemos adquirido más confianza y más solidez defensiva que era lo que nos faltaba", sentenció.

El clásico entre la UC y Colo Colo, por la décima fecha del Campeonato, se disputará este sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT), y lo podrás seguir junto a Al Aire Libre en Cooperativa y AlAireLibre.cl.