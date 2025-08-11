Figura de Colo Colo se sienta en la mesa de Messi en ranking de goleadores

En medio de la irregular temporada de Colo Colo algunos rendimientos individuales han marcado la diferencia en el equipo. Uno de ellos es Javier Correa, quien ha logrado salvar a los albos en varios partidos del Campeonato Nacional.

Si bien tras el empate sobre Everton el atacante declaró que “el resultado de lo grupal empaña lo individual” en el Cacique, su desempeño lo mantiene entre los futbolistas argentinos más destacados del momento en un ranking liderado por nada más y nada menos que Lionel Messi.

⚽️ ¿En qué ranking aparece Javier Correa?

Javier Correa aparece 11º en el ranking de máximos goleadores argentinos en el año 2025. El listado es encabezado por Lionel Messi, quien ha anotado 24 goles. Entre los nombres más destacados también aparecen Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

😮 ¿Cuántos goles ha anotado Javier Correa?

Javier Correa ha anotado 15 goles durante en 2025: 9 en el Campeonato Nacional, 3 en la Copa Libertadores y 3 en la Copa Chile.

Con este registro, el delantero de Colo Colo se ubica en el puesto 11º entre los máximos goleadores argentinos del año.

🧐 ¿Quiénes son los máximos goleadores argentinos en lo que va del 2025?

El listado de los máximos goleadores argentinos de 2025 es encabezado por Lionel Messi, y además de Javier Correa hay otro futbolista que juega en el Campeonato Nacional: Lionel Altamirano de Huachipato, quien cosecha 24 conquistas.

El ranking completo:

Lionel Messi (Inter Miami): 24 goles Pablo Vegetti (Vasco Da Gama): 21 goles Germán Berterame (Monterrey): 20 goles Julián Álvarez (Atlético de Madrid): 19 goles Facundo Callejo (Cusco FC): 17 goles Lautaro Martínez (Inter de Milán): 17 goles Adrián Martínez (Racing): 16 goles Gabriel Méndez (Metropolitan de Puerto Rico): 16 goles Claudio Spinelli (Independiente del Valle): 16 goles Germán Cano (Fluminense): 16 goles Javier Correa (Colo Colo): 15 goles Brian Parada (Xewkija Tigers de Malta): 15 goles Francisco Bonfiglio (Miami FC): 14 goles Mateo Retegui (Atalanta de Italia): 14 goles Lionel Altamirano (Huachipato): 14 goles

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo recibirá a Universidad Católica por la fecha 20 del Campeonato Nacional este sábado 16 de agosto a las 15:00 horas en el estadio Monumental.

📅 Fecha: Sábado 16 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

