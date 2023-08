Gustavo Quinteros explicó problemas físicos de Carlos Palacios y Pablo Parra

El director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, explicó la cuantía de los problemas físicos de Carlos Palacios y Pablo Parra, que los han tenido fuera de los entrenamientos de esta semana.

Quinteros dijo en conferencia de prensa sobre Palacios: "Tiene un problema con una lesión vieja, entonces todos los partidos sale cargado muscularmente, con una inflamación. Se perdió un partido por eso, ahora le dimos los primeros días de la semana para descansar y con tratamiento kinesiológico. Como anda bien, uno como técnico no lo quiere sacar nunca, yo creo que va a poder jugar ante Coquimbo Unido".

Sobre Parra señaló: "Tiene una lesión muscular y espero que en una semana más ya pueda estar entrenando de forma normal".

Por otra parte, habló sobre las situaciones de Alan Saldivia y Oscar Opazo: "ntrenaron los últimos días de forma normal. Veremos quienes inician y quienes quedan en el banco, tratamos de no arriesgar lesiones o molestias. El que no se sienta para estar 90 minutos al 100 por ciento no lo vamos a utilizar, Opazo tuvo molestias hasta hace dos días".

Siguiendo con los casos particulares, el DT fue consultado por las pocas oportunidades que ha tenido Matías Moya: "Es un buen jugador, está entrenando muy bien como varios que han levantado el nivel. Está peleando el puesto con dos o tres jugadores que están en buen nivel. El vino con mucha ilusión al club y cuando le tocó jugar el equipo no estaba como ahora. Espero que cuando sume minutos pueda andar bien. El merece jugar".

También analizó el partido ante Coquimbo Unido: "Es un equipo que mete muchos centros buenos y tiene un delantero goleador (Rodrigo Holgado), volantes que también llegan (al área). Es uno de los equipos que juega bien de verdad. Tenemos que jugar a nuestro mejor nivel y no cometer errores, para no correr peligro".

La Copa Chile ante la UC

En la misma línea tuvo palabras para la llave ante Universidad Católica por la Copa Chile: "Me gusta y motiva jugar partidos importantes y clásicos. Serán partidos que se definirán por detalles".

Finalmente, habló de la cancha dle Estadio Santa Laura, en la que jugarán ante la UC y el Superclásico ante Universidad de Chile: "Este año han habido muchas cosas extrafutbolísticas que han afectado, entre ellas las canchas. Es fundamental tener un buen piso, espero que eso pueda mejorar para que el nivel del Campeonato sea mejor porque hay muchos equipos que no han podido jugar bien por este tema".

El duelo de Colo Colo ante Coquimbo será este sábado a las 15:00 horas (19:00 GMT), los clásicos ante la UC los próximos miércoles y domingo 20 de agosto, y el Superclásico con la U el 2 de septiembre.