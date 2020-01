Harold Mayne-Nicholls le respondió a Jorge Valdivia: La rata es un animal noble

El vicepresidente de Blanco y Negro, Harold Mayne-Nicholls, le respondió a Jorge Valdivia, luego de que el volante lo criticara por sus dichos sobre su salida de Colo Colo afirmando que "las ratas se pisan la cola solos".

En conversación con el diario La Cuarta, el ex timonel de la ANFP dijo sobre las publicaciones del "Mago" en redes sociales que "me parecieron divertidas. Me reí mucho con las palabras de Jorge".

"Me pareció divertido, porque me hicieron reír. Siempre celebro la creatividad", agregó y además afirmó que "la rata es un animal noble y Jorge sabe que lo estimo mucho".

Valdivia publicó una serie de historias de Instagram cuestionando las palabras de Mayne-Nicholls y de Marcelo Espina en relación a su partida de los "albos".