“Hay otros que solo se matan por detrás”: Beausejour lanza dardo al defender a Arturo Vidal

Jean Beausejour salió con todo a respaldar a Arturo Vidal, luego de que el volante de Colo Colo protagonizara una feroz discusión con Fernando De Paul durante el empate 2-2 ante Deportes Iquique en el Campeonato Nacional.

El campeón de América utilizó su tribuna en ESPN 360 para no solo defender al King, sino también lanzar una crítica directa contra quienes se escandalizan por este tipo de situaciones, pero no entienden la exigencia interna del alto rendimiento.

Beausejour defiende a Arturo Vidal y recuerda su pelea con Pinilla

"La culpa siempre es de Arturo. Yo no me subo a esa micro. Me peleé muchas veces con él, y eso tiene valor: se presta para la exigencia", lanzó Beausejour, refiriéndose al ambiente competitivo que muchas veces se vive dentro de una cancha, incluso entre compañeros.

En medio del debate, Mauricio Pinilla se sumó a la conversación y ambos recordaron la pelea que protagonizaron en 2018 durante un Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, cuando vistiendo la camiseta azul se enfrentaron cara a cara en un momento que aún muchos fanáticos recuerdan.

"El fútbol no es con lindas palabras. Al otro día lo conversamos y chao", dijo el exdelantero, restándole dramatismo a lo vivido con Bose.

La pelea entre Beausejour y Pinilla en 2018. Foto: Archivo.

"Nos peleamos en la cara... hay otros que se matan por detrás"

El mensaje final del exlateral de la U y Colo Colo fue directo y con tono polémico: "Dime cuánto enfoque le das a eso, te diré qué tan futbolizado eres. Por lo menos nosotros nos peleamos, hay otros por acá que solo se matan por detrás", cerró, sin revelar nombres, pero dejando abierta la puerta a la especulación.

Con su estilo frontal, Beausejour encendió el debate no solo sobre Vidal, sino sobre la verdadera naturaleza de los códigos dentro del camarín.