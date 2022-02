Javiera Grez: "Me gustaría pasar por Brasil en su momento"

Javiera Grez, delantera de Colo Colo, volvió a la capital tras la pretemporada del equipo en el sur del país. La seleccionada conversó en las Tardes Deportivas de Al Aire Libre sobre los desafíos para el año 2022.

"Lo principal es formar un buen grupo, como teníamos el año pasado, y con eso vamos a conseguir muchas cosas. El objetivo principal es salir campeonas este año y también poder clasificar a Copa Libertadores", dijo.

"Quiero recuperarme bien, ponerme a punto físicamente. Quizás no pueda empezar el campeonato jugando, pero si el año pasado fue bueno este tiene que ser mucho mejor. Tengo muchas cosas por mejorar", agregó respecto a su rendimiento y la lesión que acarrea en un tobillo.

La Roja y la Copa América

La curicana también tuvo palabras acerca de la selección chilena y la Copa América que se disputará este año en Colombia durante el mes de julio.

"Es una competencia que estabamos esperando. Te da pasaje a muchas cosas importantes, y queremos volver a competir en unos Juegos Olímpicos y volver a estar en un Mundial. El foco también está en salir campeonas, que sería muy lindo", mencionó.

"Ecuador es un equipo con el que no hemos jugado nunca, así que no se conoce mucho. Quizás ellas tampoco nos conocen. Siento que todas las fechas FIFA nos van a servir para seguir mejorando y llegar de la mejor manera a la Copa América", dijo respecto del próximo encuentro de la selección.

Un posible salto al extranjero

Javiera Grez también reflexionó sobre su futuro, y donde le gustaría competir en caso de cambiar de camiseta.

"Cualquier jugadora puede jugar donde quiera, pero en mi caso no podría jugar ni por Católica, ni por la U ni por Santiago Morning. Es Colo Colo o afuera, pero no jugaría por ningún equipo más aquí en Chile", expresó.

"Me gusta mucho Brasil. Como viven el fútbol. Me gustaría pasar por Brasil en su momento, pero no me cierro a nada; a irme al otro lado del mundo a jugar o aquí en sudamérica, no me cierro a nada", finalizó.