Jorge Almirón cargó contra las Delegaciones Presidenciales por la programación de partidos

Se acabó la espera para Colo Colo. Este domingo los albos harán su estreno en el Campeonato Nacional, donde buscarán revalidar el título obtenido la temporada pasada, cuando consiguieron una remontada épica para alzarse con la copa.

Sin embargo, en el Estadio Monumental no están muy conformes con la programación de su estreno en el torneo. Así al menos lo hizo ver el entrenador del equipo, Jorge Almirón, quien se lanzó contra las autoridades por los horarios en que se juega el fútbol en nuestro país.

Jorge Almirón no se guardó nada

En la conferencia de prensa previo a su duelo de Copa Chile ante Unión San Felipe, el estratega del Cacique anticipó su debut en el Campeonato Nacional, haciendo hincapié en la hora en que se jugará aquel compromiso ante Deportes La Serena.

“Es raro el horario del domingo. No suma para que se vea un buen espectáculo, hay muchas cosas que tendrían que mejorarse para dar un mejor juego, para que la gente vaya a la cancha. A las 11 del día es medio complejo en esta época del año. Yo por lo menos no llevaría a mi hijo a tenerlo al sol, se me enferma”, comenzó diciendo el DT.

El estratega de los albos, además, apuntó que “los que toman las decisiones están en los palcos con aire acondicionado, con refrescos… Yo no llevaría a mi hijo para que tenga el sol de frente y se enferme. Hay que pensar un poco en todos para mejorar (...) Ojalá se pueda pensar bien para ofrecer un mejor espectáculo a la gente y que no se vayan a enfermar al estadio al mediodía”.

“¿Los que toman las decisiones son los Delegados Presidenciales, no? Están en los palcos. Están atentando en contra del fútbol”, insitió.

Delegación Presidencial no autorizó partido de la Gira Centenario

Almirón se enteró en la rueda de prensa que el partido entre exfiguras de Colo Colo y Everton previsto a jugarse en el Estadio Sausalito por la Gira Centenario no fue autorizado, por lo que indicó que “no entiendo, no sé por qué no se pueden hacer. En toda Sudamérica hay clásicos, hay hinchadas fuertes y se hacen en todos lados”.

“No lo entiendo de otra manera… frenar un partido así es porque no te gusta el futbol o no estás capacitado para sostener el lugar donde estás”, completó.

¿Cuándo juega Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Colo Colo hará su estreno en el Campeonato Nacional este domingo 16 de febrero a las 12:00 horas frente a Deportes La Serena en el Estadio La Portada.

Aunque antes deberá medirse ante Unión San Felipe por la Copa Chile este miércoles 12 de febrero a las 20:00 horas.