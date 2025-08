Jorge Almirón enciende la polémica en Colo Colo: esto dijo por el bajo uso de juveniles

Jorge Almirón enfrenta uno de los momentos más complejos de su gestión en Colo Colo. Con el equipo en el octavo lugar del Campeonato Nacional, a 13 puntos del líder Coquimbo Unido, el técnico argentino debe lidiar además con la presión del minutaje sub 21 que tiene al Cacique al borde de la sanción.

Con apenas 921 minutos acumulados en 17 fechas, los albos necesitan promediar 75 minutos por partido en lo que resta del torneo para evitar el descuento de puntos que podría sepultar definitivamente sus aspiraciones de clasificar a copas internacionales.

Pese a la gravedad de la situación, Almirón mantiene la calma y confía en que su equipo puede revertir el panorama. En la previa del duelo ante Huachipato, el entrenador se mostró optimista respecto al futuro del club y minimizó los cuestionamientos sobre el uso de juveniles.

⚽ ¿Qué dijo Jorge Almirón sobre el minutaje sub 21 en Colo Colo?

Jorge Almirón minimizó los problemas con el minutaje sub 21 que tiene a Colo Colo al borde de la sanción. "No hay ningún problema con eso. Hay ciertos chicos de determinado año que te dan el doble. No hay problema", declaró categóricamente el técnico argentino.

📊 ¿Cuál es la situación actual de Colo Colo con los minutos sub 21?

Colo Colo es el segundo equipo con menos presencia de jugadores juveniles en la Liga de Primera 2025. Con apenas 921 minutos acumulados en 17 fechas, los albos necesitan urgentemente aumentar el promedio para evitar sanciones que van desde 3 hasta 9 puntos descontados.

Minutos acumulados: 921 en 17 partidos

921 en 17 partidos Promedio requerido: 75 minutos por partido restante

75 minutos por partido restante Principal aportador: Francisco Marchant (420 minutos)

👥 ¿Cómo ve Almirón el trabajo con los juveniles?

El técnico argentino se mostró confiado en el proceso de desarrollo de los jóvenes talentos albos. "El equipo con Valladolid me dejó buenas sensaciones, hay que afianzarlo", destacó tras el amistoso centenario donde varios juveniles tuvieron participación.

⚠️ ¿Qué sanciones puede recibir Colo Colo por incumplir la regla?

Si Colo Colo no logra alcanzar el 70% de los minutos requeridos para jugadores sub 21, enfrentará sanciones que van desde multas económicas hasta descuentos de puntos que podrían ser decisivos para sus aspiraciones en el torneo.

Las posibles sanciones incluyen:

65,1% - 69,9%: Pérdida de 3 puntos + multa de 500 UF

60,1% - 65%: Pérdida de 6 puntos + multa de 500 UF

Menos del 60,1%: Pérdida de 9 puntos + multa de 500 UF

📅 ¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo recibe a Huachipato este domingo 3 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental por la Fecha 18 del Campeonato Nacional 2025.

📅 Fecha: Domingo 3 de agosto

🕕 Hora: 15:00

🏟️ Estadio: Monumental

📲 ¿Dónde seguir las novedades de Colo Colo?

