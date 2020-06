17': %u26BD%u26BD ¡Gooooooooooool! No es un sueño y el llanto de alegría se apodera de todos nosotros, repite Pérez. Centro de Barticciotto y el delantero deja en el camino a un defensa y con un certero remate de izquierda aumenta las cifras %uD83E%uDD1F #GloriaEterna Colo-Colo 2-0 Olimpia

20:52 | Luis Pérez: Olimpia tuvo oportunidades de gol importantes previo a nuestro gol. No fue un partido para nada fácil. Los primeros goles fueron fuertes para ellos #FuegoDeCampeon #ColoColo #CooperativaEnCasa

20:52 | Luis Pérez: Nunca dimos nada por sentado. No tuvimos una sensación de triunfalismo o confianza desmesurada, fuimos paso a paso hasta ganar la copa #FuegoDeCampeon #ColoColo #CooperativaEnCasa